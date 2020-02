Da Bitonto a Bari con l'Ape Piaggio (senza patente) per abbandonare rifiuti: beccato incivile

È stato rintracciato in mattinata l'Ape Piaggio utilizzato per trasportare rifiuti poi abbandonati nelle aree di Palese e Santo Spirito a Bari. A identificare il mezzo e il suo proprietario, sono stati gli agenti di polizia locale di Bari, a seguito di diverse segnalazioni arrivate dai residenti dei due quartieri del capoluogo. Il motociclo è stato fermato questa mattina mentre transitava nella poligonale dell'aeroporto di Bari Palese.

Alla guida vi era un soggetto sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, residente nel comune di Bitonto. L'autoveicolo è stato sequestrato e l'uomo stato denunciato per trasporto abusivo di rifiuti. Reato che prevede la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. "Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, il nucleo antidegrado - ricorda il comandante della Locale, Michele Palumbo - ogni giorno riesce a reprimere il fenomeno relativo all'abbandono dei rifiuti, sanzionando e denunciando gli autori che giungono, in trasferta dai comuni limitrofi. L'indagine chiusa con successo quest'oggi, è la prova che Bari, grazie anche all'impegno del sindaco e dell'amministrazione comunale, intende difendere e preservare l'ambiente sia nel centro urbano che nelle periferie".

