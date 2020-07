Nascondeva la droga nello zaino, ma i cani della Polfer lo scoprono: denunciata 20enne

Denunciata una 20enne pugliese dalla Polfer di Bari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La ragazza, che è risultata avere precedenti, stava attraversando il sottopasso pedonale della stazione di Bari, quando ha incrociato i poliziotti e gli agenti del Team cinofili antidroga. Non appena li ha visti, ha cercato di allontanarsi velocemente, ma i cani antidroga hanno iniziato ad abbaiare. Dal successivo controllo si è scoperto che nello zaino nascondeva 15 dosi di marijuana pronte per la vendita.

