"Falò, rifiuti nel verde e preservativi abbandonati": la denuncia di Sos città per il degrado di Parco Perotti

I resti carbonizzati di un falò alla mercé di tutti, sotto uno dei tendoni, che ospitano anche cartacce e contenitori di vetro e plastica. E se si fa un giro nelle zone verdi, la situazione non cambia più di tanto, anzi si trovano anche preservativi usati e persino vecchi indumenti lasciati appesi sugli alberi. Una situazione già denunciata un anno fa da BariToday e che torna nuovamente in auge dopo le segnalazioni dell'associazione Sos Città.

Il sopralluogo in zona

In mattinata i responsabili hanno effettuato un sopralluogo in zona, filmando il tutto via Facebook. E subito hanno scoperto i resti di un festeggiamento avvenuto probabilmente la sera precedente. Tanti poi i 'ricordini' di chi usufruisce delle prostitute che stazionano in zona in attesa di clienti. Gli incivili non hanno risparmiato neanche gli alberi con le targhe commemorative, trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto con ogni tipo di rifiuti che compaiono tra tronchi e cespugli. Una zona abbandonata nel degrado, per cui i cittadini chiedono da tempo maggiore controllo.

"Ci chiediamo - spiega il presidente dell'associazione, Danilo Cancellaro - dove siano il sindaco e l'assessore allo Sport Petruzzelli. In quest'area restituita alla cittadinanza servono maggiori controlli".