Fiera del Levante 2019, fino al 23 settembre scattano le limitazioni al traffico

Scattano i divieti di sosta e transito a Bari, in occasione della 83° Fiera del Levante, in programma dal 14 al 22 settembre. In particolare il 14 settembre non si potrà sostare dalle 00.01 alle 15.30 su entrambi i lati di via Verdi - tratto compreso tra via Accettura e via U. Giordano compreso la piazzetta -, di via U. Giordano e di via Pinto. Dalle 7 alle 15.30 scattano invece i divieti di transito su via Verdi - tratto compreso tra via Accettura e via U. Giordano compreso la piazzetta - via U. Giordano; via Pinto e via Mercadante.

I divieti dal 14 al 22 settembre

Dureranno per tutta la Campionaria, invece, i divieti di fermata su via Mercadante, ambo i lati; la zona antistante la Caserma dei VV.F. posta di fronte allo Stadio della Vittoria; su via Verdi, tratto compreso tra via di Maratona fino a via Giordano, lato fronte fiera; su viale di Maratona, di fronte all’accesso al parcheggio situato tra via Napoli e via Mascagni, mediante piantane mobili che saranno gestite dalla Polizia Municipale per lo spazio e i tempi necessari e in piazza Massari, lato giardino, nel tratto compreso tra l’ edicola e fronte civico 27.

Non si potrà sostare neanche in alcune aree prospicienti gli ingressi della Fiera: Cancello Orientale – largo Triggiani; Cancello Agricoltura – viale V. E. Orlando; Cancello Edilizia – largo A. De Palo; Cancello Verdi – via G. Verdi; Cancello S. Francesco – via Giordano; Cancello Monumentale – piazzale Vittorio Emanuele III, con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani; Cancello Lepanto – tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III e Cancello Zona 202 – viale Adriatico. È istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, eccetto bus e mezzi di servizio, anche all’interno del capolinea dell’AMTAB posto all’intersezione tra la via di Maratona e la via Verdi.

Le aree di sosta riservate

Verranno inoltre istituite diverse aree di sosta riservate ad alcune categorie di mezzi. Per i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano è stata prevista l'area di piazzale Vittorio Emanuele III, lato mare, e piazzale Triggiani. Negli stessi piazzali, in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico saranno istituite anche un’area per la sosta dei mezzi di soccorso pubblico, 8 posti riservati alla sosta per disabili e un’area adibita alla sosta taxi;

Diverse le aree adibite alla sosta di cicli e motocicli: sul marciapiede del piazzale Triggiani lato zona taxi verranno istituiti 10 posti, altri spazi saranno creati sul marciapiede compreso tra viale Orlando, lato Fiera del Levante e piazzale Triggiani - eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera - e sul marciapiede di viale Orlando, lato Fiera del Levante, eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera, nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e l’area antistante la caserma dei VV.F.

Per i mezzi adibiti al trasporto dei disabili sarà istituita un'area riservata su viale Orlando lato fiera nella prima rientranza destinata a parcheggio dall’ intersezione con lungomare Starita sino al primo varco carrabile del quartiere fieristico, sette aree riservate in in largo A. De Palo, a pettine sul lato sinistro guardando il cancello dell’ingresso Edilizia; e 3 aree riservate alla sosta per disabili via P. Pinto antistante Eataly;

Percorso per i mezzi pesanti

Infine sarà istituito temporaneamente - dalle ore 7.00 del 13 settembre alle 00.01 del 23 settembre - un “percorso obbligatorio per i mezzi pesanti”: in ingresso dal porto dovranno passare per S.S.16, via Napoli, via Caracciolo e “varco Portuale Caracciolo”, mentre in uscita dovranno transitare dal “varco Portuale Caracciolo” per poi passare da via Caracciolo, via Napoli e S.S.16.