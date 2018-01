In giro con documenti contraffatti, beccati dalla polizia: due in manette

Gli agenti delle Volanti li hanno bloccati mentre "con fare sospetto" si aggiravano nei pressi delle auto in sosta, nel parcheggio di un centro commerciale. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di documenti falsi: in particolare carta d’identità e patente di guida rilasciati da autorità greche e intestati a cittadini greci, ma con la foto dei due fermati. A seguito di perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche i documenti originali dei due arrestati, passaporto e carta d’identità rilasciati da Autorità albanesi.

In carcere sono finiti quindi due cittadini albanesi di 35 e 36 anni, entrambi incensurati. Chieste spiegazioni in merito al possesso dei documenti falsi, i due hanno riferito di averli acquistati in Albania, pagando un corrispettivo di 300 euro, con l’intenzione di utilizzarli per recarsi in Inghilterra.