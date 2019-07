Domatore sbranato dalle tigri in un circo a Triggiano, indagini a tutto campo: sequestrati 8 animali

Proseguono a tutto campo le indagini dei Carabinieri sulla morte del domatore Ettore Weber, assalito e ucciso ieri sera a Triggiano da alcune tigri nel corso di un'esercitazione per uno spettacolo del circo diretto da Marina Orfei, nelle vicinanze del centro commerciale BariBlu. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta: 8 animali sono stati sequestrati per essere momentaneamente consegnati allo Zoosafari di Fasano. Il circo aveva fatto tappa a Triggiano per un evento organizzato dal centro commerciale BariBlu, in programma dal 15 giugno al 14 luglio.

La tragedia di ieri sera al circo di Triggiano

La tragedia è avvenuta ieri sera, attorno alle 20: l'addestratore, tra i più esperti nel panorama circense nazionale, sarebbe stato assalito prima da una delle tigri e successivamente dalle altre 3 dalla gabbia. Inutili i tentativi di soccorrere Weber. deceduto per le gravi ferite riportate. Gli inquirenti, in queste ore, stanno cercando di capire perché l'animale abbia aggredito un professionista esperto e navigato come il 61enne, con un lunga carriera alle spalle. Le indagini si concentrano sulle condizioni degli animali nel circo: i Carabinieri hanno già raccolto le prime testimonianze. Al momento, però, non vi sarebbero indagati.