Mascherine di protezione per le aziende agricole, Confagricoltura ne dona 5mila nel Barese

Oltre 5mila mascherine di protezione per i lavoratori delle aziende agricole della provincia barese e della Bat. A metterle a disposizione gratuitamente è stata Confagricoltura Bari-Bat, attraverso uno specifico stanziamento di Cimala Ebat. Una donazione che segue le misure del Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il primo lotto da 1.600 mascherine – spiega Vincenzo Villani, direttore di Confagricoltura Bari-Bat - è già pronto, a questo seguiranno altre consegne sino ad un totale di 5.200 dispositivi di protezione individuale che mettiamo a disposizione delle nostre aziende associate e dei lavoratori che, in questi tre difficili mesi, non hanno mai smesso di garantire il loro apporto, garantendo il continuo approvvigionamento di prodotti agricoli in tutto il Paese. A loro va il nostro grazie".