Donna morta a Bari, il 118: in due dei tre interventi rifiutato il trasporto in ospedale

L'ambulanza sarebbe intervenuta per tre volte a casa di Giulia Mininni, la 48enne barese morta sabato scorso al Policlinico, ma in due dei tre casi un familiare della donna avrebbe sottoscritto il rifiuto al trasporto in ospedale. E' quanto ricostruisce in merito alla vicenda il direttore del 118, Gaetano Dipietro. A riportare la notizia è l'Ansa: dalle schede di ambulanza, si evince che per tre volte era stato chiamato il sistema emergenza sanitaria e tutte le volte l'ambulanza era intervenuta al domicilio della paziente.



Dopo il primo intervento del 118, alcuni giorni prima del decesso, sarebbe stato rifiutato il trasporto in ospedale con rinvio al medico di base. Il secondo intervento risale a sabato scorso. Anche in quella occasione risulta un rifiuto al trasporto in ospedale sottoscritto da un familiare. La donna, secondo quanto riferito dai familiari, accusava mal di gola e dolori all'interno della bocca a causa dei quali, sempre stando al racconto dei parenti, la signora non si alimentava da qualche giorno per difficoltà a deglutire.

La terza chiamata al 118 arriva un'ora dopo il secondo intervento, ma a quel punto, all'arrivo dei soccorritori la donna sarebbe stata già in arresto cardiaco. Le manovra rianimatorie, riferisce il 118 , sarebbero iniziate sul posto, poi in ambulanza nel tragitto verso il pronto soccorso del Policlinico dove sono continuate fino alla dichiarazione del decesso. Dalle schede di intervento risulta, inoltre, che in uno dei tre soccorsi la donna sarebbe stata sottoposta ad elettrocardiogramma.

I familiari della donna hanno sporto denuncia ai carabinieri e sulla vicenda la Procura di Bari ha disposto accertamenti.