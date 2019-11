Bigliettini con i nomi dei clienti e droga in casa: scoperta centrale dello spaccio a Bitonto, arrestato pregiudicato

I Carabinieri hanno arrestato a Bitonto un 30enne pregiudicato, sorpreso in casa con droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso di alcuni controlli, avvenuti in un appartamento del centro storico della cittadina barese, sono stati rinvenuti 57 g di hashish, 11 di marijuana e 100 euro in contanti, ritenute provendo dell'attività di spaccio.

Sequestrati anche bigliettini con cifre e nomi riferiti a possibili acquirenti. Il 30enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio per sostanze stupefacenti.