Sul lungomare con la marijuana e due coltelli: bloccati due giovani

Fermati per un controlli dai poliziotti, e trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e di due coltelli. Così è scattata la denuncia, sabato sera, per due giovani residenti a Bitritto: un 32enne pregiudicato e un 29enne.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Bari, durante la costante attività di controllo del territorio incentrata soprattutto nei luoghi della movida barese, hanno fermato i due in Largo di Crollalanza, trovandoli in possesso di oltre 6 grammi di marijuana e due coltelli, uno a scatto ed uno multiuso.

I giovani sono quindi stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria procedente.