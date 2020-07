In auto con quattro chili di marijuana, non si ferma all'alt della polizia: fugge a piedi dopo inseguimento sulla provinciale, preso 

In auto con la droga, non si ferma all'alt della polizia, fuggendo a bordo della sua Lancia Ypsilon blu. Scatta l'inseguimento lungo la provinciale 231, che si conclude in una strada dissestata quando il fuggitivo, abbandonato il mezzo, riesce a dileguarsi a piedi. L'uomo - un 39enne di Bitonto - non è tuttavia sfuggito all'arresto: i poliziotti del commissariato di Andria, infatti, sono riusciti ad identificarlo e lo hanno arrestato, portandolo in carcere. Nella sua vettura gli agenti avevano sequestrato 4,390 kg di marijuana, suddivisa in 4 involucri in plastica trasparente sigillati ermeticamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.