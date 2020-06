Non si ferma all'alt e getta pacchetto di marijuana per strada: arrestato a Japigia

I Carabinieri hanno arrestato un 39enne e un 23enne nel quartiere Japigia di Bari, in due diverse circostanze, per spaccio di sostanza stupefacente ed evasione. I militari, durante un pattigliamento, hanno notato il 39enne a bordo di un'autovettura mentre gettava un involucro nonostante l'alt.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'interno vi erano 150 grammi di marijuana. Dopo essere stato raggiunto, è stata perquisita la sua vettura: all'interno vi erano altre 5 dosi della medesima sostanza, nonché 40 euro in contanti ritenute provento dello spaccio. In un'altra situazione, invece, i Carabinieri hanno sorpreso un 23enne all’esterno della propria abitazione sebbene fosse tenuto a permanervi poiché in regime di arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari nelle loro abitazioni.