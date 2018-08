Sorpreso a spacciare marijuana, scatta l'inseguimento sul lungomare: giovane in manette

E' stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti sul lungomare di Crollalanza, nel centro di Bari, mentre cedeva dosi di marijuana a un coetaneo: dopo un breve inseguimento a piedi è stato arrestato un 19enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 37 bustine di stupefacente (per complessivi 42 grammi), un trita erba in plastica, 670 euro in contanti, ritenute provento dello spaccio, nonché di due cellulari. Dopo l'arresto è stato condotto ai domiciliari, in attesa di giudizio.