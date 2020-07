Casalinga nasconde dosi di cocaina e soldi nel garage: bloccata e arrestata

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri a Polignano, nel Barese, durante due diversi servizi antidroga. Nel primo caso è finita in manette una casalinga 46enne del posto, già nota alle forze dell'ordine, sorpresa mentre nascondeva alll'interno di un garage un involucro contenente 17 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e 570 euro in contanti.

Nel corso di un altro servizio, invece, un pregiudicato 36enne è stato bloccato poichè trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e 70 euro in contanti: l'uomo era a bordo di una bici ma non ha rispettato l'alt dei carabinieri. Durante un tentativo di fuga per le strade di POlignano, il 36enne ha sbattuto contro un'auto, cadendo sull'asfalto. bloccato dai militari, è stato quindi arrestato. In casa deteneva altri 98 grammi di marijuana pronta per la vendita.