Minacce di morte al proprietario dell'agenzia pratiche auto per estorcergli denaro: arrestato 45enne

Finisce in manette per estorsione e minaccia un 45enne barese pluripregiudicato. L'arresto, da parte dei carabinieri della Compagnia di Triggiano, è avvenuto nella tarda serata di ieri a Noicattaro: l'uomo, che aveva da pocho finito di scontare i domiciliari, si era recato nella sede di un'agenzia di pratiche per auto in zona, minacciando - anche di morte - il proprietario e chiedendo 5mila euro in contanti.

Dopo alcuni giorni il proprietario aveva denunciato tutto ai militari dell'Arma ed è partito il servizio di osservazione, anche con l’impiego di militari in borghese, monitorando sia l’abitazione della vittima che l’agenzia di pratiche auto. Quando il 45enne è tornato a minacciare il proprietario dell'agenzia, facendosi consegnare 800 euro, all'uscita ha trovato i carabinieri. È scattata la perquisizione, con il ritrovamento della somma estorta, e l'arresto: l'uomo è ora in carcere a Bari.