Evaso dal carcere di Foggia e catturato dopo incidente a Corato: preso pregiudicato barese

Un pregiudicato barese di 31 anni, Domenico Patruno, evaso dal carcere di Foggia dopo la rivolta di lunedì scorso, è stato catturato a Trani dopo un incidente stradale a Corato. La notizia è riportata da Coratorviva.

Patruno era detenuto poichè ritenuto coinvolto nell'omicidio di un giovane di nazionalità albanese avvenuto in Piazza Abbazia a Corato. Dopo l'incidente avrebbe tentato inutilmente di proseguire la fuga ma è stato rintracciato dagli agenti, arrestato e quindi condotto in ospedale per le cure.