Nonno contagiato dal Coronavirus al San Paolo: in sette vivevano nell'appartamento da 60mq

In un appartamento con due vani e un solo bagno vi erano 7 persone: è quanto hanno potuto constatare, nel quartiere San Paolo di Bari, un gruppo di medici impegnati ieri a soccorrere un anziano contagiato dal coronavirus. Nell'abitazione, oltre al nonno e alla nonna c'erano la figlia di questi ultimi, suo marito, i due figli minorenni e la bisnonna, in un ambiente da complessivi 60 mq.

A spiegare la vicenda, all'Ansa, Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale del sindacato dei Medici di Base: "Si è posto subito il problema - dice - di come assistere il paziente evitando che tutta la famiglia possa essere contagiata. Situazioni come queste - prosegue - ce ne sono diverse in tutta Italia. È allora urgente trovare strutture, penso ad alberghi o caserme dismesse, per garantire la quarantena di persone che vivono in situazioni dove non viene garantito l'isolamento. Vengo a conoscenza ogni giorno di queste situazioni - prosegue Abbaticchio - con gruppo di 5-8 persone che vivono in pochi metri quadri e un solo bagno. In questo modo il contagio è assicurato".

Servirebbe dunque, per Abbaticchio una soluzione per evitare contagi familiari e trasmissione all'esterno: "Basta che una persona esca per andare a fare la spesa, magari è già contagiata ma asintomatica, e infetta altre persone. Questo è un problema enorme - spiega Abbaticchio - se non viene individuata una soluzione rapida avremo grossi guai, soprattutto nelle periferie. Esplosione di contagi, aumento vertiginoso di ricoveri e la situazione non potrebbe essere più governata".