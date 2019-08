Ferragosto 'fresco' e ventoso, Pane e Pomodoro non da tutto esaurito. Turisti in centro tra aperitivi e passeggiate baresi

Il Maestrale che soffia sulla città da ieri ha portato un po' di fresco nella giornata più attesa dlel'estate, quella di ferragosto. Il mare non propriamente calmo e le raffiche non hanno convinto i baresi a passare il 15 sulla spiaggia più affollata della città, quella di Pane e Pomodoro. Lo scenario non di quelli da tutto esaurito ma non mancano, ovviamente, ombrelloni, sdraio e cibi pronti della tradizione cittadina per trascorrere la giornata in riva al mare.

Diverso lo scenario nel centro cittadino con tanti turisti che passeggiano per le vie del centro storico e sul lungomare, tra aperitivi, gelati e pranzi. Il capoluogo pugliese si conferma sempre di più come hub per raggiungere anche le ormai rinomate località dei dintorni, da Polignano a Monopoli. Una presenza che compensa quella dei tanti baresi in vacanza o fuori città, circostanza vista meno degli altri anni: solo in questi giorni, infatti, è più facile, ad esempio, trovare posto in centro, segno di una Bari più vuota del solito.