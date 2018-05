Improvviso blackout in piazza del Ferrarese: si spengono le Luminarie di San Nicola

I colori, la festa e l'atmosfera tipica del secondo giorno di Sagra e all'improvviso il blackout: è quello a cui hanno assistito migliaia di baresi e pellegrini in piazza del Ferrarese, questa sera, quando all'improvviso si sono spente le luminarie installate in occasione della Festa di San Nicola. L'episodio si è verificato nel corso della Messa. La risposta dei presenti è stata curiosa e immediata: in tanti hanno acceso gli smartphone, quasi a volersi sostituire alla luce venuta meno. Colori e suoni, invece, non sono mancati sul lungomare con il consueto spettacolo pirotecnico, aspettando l'ultima giornata della Sagra, dedicata ai baresi.