Cedono i vecchi cavi della rete filobus: disagi all'alba in via Piccinni

Disagi, questa mattina all'alba, in via Piccinni, a causa della caduta, improvvisa, di alcuni cavi della vecchia rete filobus. Le cause del crollo sono al momento sconosciute. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche pattuglie della polizia locale. Un isolato era stato interdetto al traffico per consentire le operazioni di rimozione delle strutture.