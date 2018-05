La 'Fontanella della Pigna' in piazza Mercantile nel mirino dei vandali: "Domani ripristinati i rubinetti"

Tornerà presto allo splendore di un tempo la 'Fontana della pigna' di piazza Mercantile, colpita dai vandali negli scorsi giorni, che hanno addirittura spezzato uno dei rubinetti. Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato un sopralluogo in zona, confermando che l'apparecchio può essere riparato e che la procedura di sostituzione dei quattro rubinetti sarà effettuata già nella mattinata di domani. "Con un’uniformità estetica che in precedenza gli mancava" aggiunge Galasso.

La manutenzione delle fontane storiche

Quella di piazza Mercantile è solo uno dei cosidetti 'beverini', le fontane storiche che sono al centro di un progetto di manutenzione da parte dell'amministrazione. "Per le riparazioni di queste ultime stiamo utilizzando, diversamente dal passato, solo pezzi originali in ghisa - ricorda Galasso - rimuovendo di volta in volta tutta la componentistica non funzionante e non conforme alla fontana originariamente impiantata, in modo da ottenere anche un effetto estetico gradevole. La capa di ferro, infatti, nasce nel 1914 e veniva realizzata interamente in ghisa".

Fontanelle che potrebbero in futuro avere anche un 'upgrade' per divenire accessibili alle persone con disabilità motoria, come quella installata nel parco Due Giugno. "Quando fu concepita all’epoca, infatti - ricorda l'assessore - non si pensò alla fruibilità da parte di persone in carrozzella o bambini, questi ultimi spesso in difficoltà a causa dell’altezza del beccuccio, come dimostra la difficoltà di azionamento dovuta al pomello ruotabile. Il produttore ci sottoporrà a breve alcune possibili alternative, con lievi modifiche della fontana originaria per le nuove installazioni, accessibili"

Finora sono state ripristinate le fontane di corso Vittorio Emanuele a Palese, del lungomare IX Maggio, di piazza Carabellese (piazza Madonnella), piazza Castello - Ceglie del Campo, piazza Castello - Loseto, piazza Chiesa grande - Loseto piazza Federico II di Svevia, piazza Umberto (Carbonara), via Di Venere a Carbonara, via Umberto I a Carbonara, via Vittorio Veneto a Carbonara e in via Vittorio Veneto a Palese.

Gallery