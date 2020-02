Sui cieli del Barese tornano le Frecce Tricolori: è l'air show per la maratona delle Cattedrali

Le Frecce Tricolori tornano in Puglia: dopo il grande successo,lo scorso anno, per l'esibizione durante la Festa di San Nicola a Bari, il 3 maggio saranno a Molfetta e Giovinazzo in occasione della Maratona delle Cattedrali, importante evento podistico che si tiene nelle cittadine a nord di Bari.

Un appuntamento che richiamerà, senza dubbio, migliaia di appassionati delle Frecce, vanto dell'Aeronautica Militare e ra i simboli dell'Italia nel mondo.