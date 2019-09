Lo striscione dei ragazzi di 'Fridays for Future' alla Fiera del Levante: "Cambiamo il sistema, non il clima"

Una lettera per chiedere di agire alla classe politica in favore dell'ambiente e del futuro del pianeta: gli studenti del collettivo barese di 'Fridays for future', l'iniziativa ispirata dall'impegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg, sono stati tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione della prossima Fiera del Levante strotolando uno striscione e mostrando alcuni cartelli in cui chiedono alle autorità e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di intervenire concretamente per contrastare i cambiamenti climatici.

I giovani si daranno appuntamento sabato mattina per un flash-mob pacifico in occasione dell'inaugurazione della Campionaria: "Nei giorni della Fiera - hanno spiegato a BariToday - daremo il nostro contributo con alcune azioni, in particolare nell'ultima giornata. Chiediamo sia attuato il 'green new deal' e vi siano politiche ambientali per dare un futuro al nostro pianeta".