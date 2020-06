Non si fermano all'alt della polizia e tentano la fuga spericolata: baresi in trasferta inseguiti e bloccati 

I poliziotti di quartiere li hanno notati mentre, aggirandosi a piedi nel centro di Matera, 'osservavano' alcune abitazioni con far sospetto. Così i due - originari della provincia di Bari, con vari precedenti contro il patrimonio - sono stati fermati per un controllo. Trovati senza documenti, hanno dichiarato di essere a Matera "per visitarla".

Gli agenti li hanno comunque condotti in Questura, e poi rilasciati, continuando tuttavia a seguire i loro movimenti: così hanno visto i due salire a bordo di un'auto, quando invece avevano dichiarato di essere giunti in città con i mezzi pubblici. Una Volante gli ha quindi intimato l'alt, ma a quel punto i due hanno forzato il posto di blocco. E' così scattato l'inseguimento, mentre i due, con diverse manovre pericolose - urtando anche un'altra auto - hanno tentato di dileguarsi: la loro fuga, però, è finita in un vicolo cieco.

Per entrambi è scattata la denuncia per resistenza, mentre il conducente deve rispondere anche di guida senza patente, mai conseguita.

(foto di repertorio)