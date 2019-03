Fanno esplodere fuochi in strada: in via Amendola arriva la polizia

Avevano scelto un'area di sosta su via Amendola, all'altezza dell'incrocio con via Postiglione, per far esplodere abusivamente fuochi d'artificio. Un gesto sconsiderato e pericoloso, fatto intorno alle 20 di domenica sera, in una zona a quell'ora ancora molto frequentata vista la vicina presenza di locali.

Allertate da alcune segnalazioni, sul posto sono giunte le Volanti della polizia. Gli agenti hanno così identificato e denunciato i due responsabili, un 38enne e un 29enne, che pare avessero deciso di far esplodere i fuochi per festeggiare un compleanno.