Furto nel bar di 'Villa Camilla': fanno razzia di alcolici, presi tre giovani

Si sono introdotti nel bar forzando una porta di ingresso al secondo piano, raggiunto attraverso le scale antincendio. Hanno fatto razzia di alcolici, portando via circa una trentina di bottiglie e dileguandosi a bordo di un'autovettura. Ma i tre responsabili del furto avvenuto nel bar del centro benessere 'Villa Camilla' a Poggiofranco, sono stati rapidamente intercettati e arrestati dalla polizia.

Gli agenti delle Volanti, infatti, intervenuti sul posto, sono riusciti in breve tempo a raccogliere gli indizi salienti sul furto, risalendo al numero di targa dell’auto a bordo della quale i tre giovani - due ragazzi di 22 anni e un 19enne - si erano dati alla fuga.

La notizia, comunicata agli altri equipaggi in zona, ha consentito di rintracciare e fermare dopo un breve inseguimento l’auto in questione, a bordo della quale i giovani nascondevano tutta la refurtiva. Così i tre ragazzi sono così stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(foto di repertorio)