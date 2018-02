Ladri 'acrobati', si arrampicano sul balcone al primo piano per rubare una bici

La donna si era arrampicata sul balcone al primo piano di un condominio, per raggiungere la bici da rubare. In strada il suo complice la aspettava, pronto ad afferrare la bicicletta che avrebbero portato via.

Il furto, però, è stato 'disturbato' dall'arrivo di una Volante della polizia, allertata da una segnalazione al 113. E' accaduto la notte scorsa, intorno alle tre, in via Giulio Petroni. In manette sono finiti due cittadini romeni, un 32enne e un 34enne, incensurati. Alla vista della polizia, la donna ha tentato di nascondersi dietro una finta edera installata sul balcone, ma inutilmente.

La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.