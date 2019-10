In fuga sulla SS16 con camion ed escavatore rubato: la ditta si accorge del furto dopo la chiamata della polizia

In fuga per le strade della provincia con un camion e un escavatore rubato. Ma mentre guidava l'autocarro con a bordo il mezzo è stato visto dalla polizia stradale di Castellana Grotte, insospettiti appunto dalla presenza del veicolo sulla SS16 - in zona Mola di Bari - nella tarda nottata di ieri. È scattato così l'inseguimento, con il conducente dell'autocarro che ha iniziato a zigzagare lungo la carreggiata per sottrarsi all'alt della polizia, così da non farsi affiancare e superare dalla Volante.

Dopo poche centinaia di metri, ha poi fermato il veicolo e lo ha 'parcheggiato' trasversalmente sulla carreggiata, per proseguire la fuga a piedi. I poliziotti, al fine di scongiurare un incidente stradale, hanno subito bloccato il traffico e contattato una ditta di soccorso stradale per far rimuovere il veicolo. Scoprendo che proprio loro erano le vittime del furto: i ladri avevano divelto le reti metalliche del parcheggio della ditta e rubato l'autocarro con cui stavano trasportando l'escavatore, senza che quest'ultimi se ne accorgessero.

Sono in corso accertamenti per identificare e rintracciare gli autori del furto.