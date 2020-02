Fanno razzia nella cantina di un condominio, cittadini allertano la polizia: in due beccati nel cuore della notte

Nel cuore della notte, si erano introdotti nella cantina di un condominio al quartiere Picone, ma la segnalazione di alcuni cittadini, ha permesso alla polizia di beccare e arrestare in flagranza i due ladri. In manette, con l'accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti due cittadini georgiani di 30 e 31 anni.

I due saranno sottoposti a giudizio direttissimo nella giornata di oggi; in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari al fine di valutare la posizione dei due, in relazione al soggiorno sul territorio nazionale.