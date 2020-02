Fuga da film alle porte di Bari, inseguiti dai carabinieri dopo un furto a Casamassima si schiantano con l'auto: presi

In fuga da Casamassima fino alle porte di Bari, quando la loro auto è finita fuori strada. Il tentativo di dileguarsi a piedi, però, non ha funzionato e in due - entrambi cittadini georgiani - sono stati bloccati e arrestati. E' accaduto questa mattina intorno alle 11.30 nei pressi di via Caldarola, a Japigia.

Secondo quanto si è appreso, i due soggetti fuggivano inseguiti dai carabinieri dopo aver messo a segno un furto nel centro commerciale di Casamassima. Giunti all'incrocio tra via Caldarola e via carabiniere Giovanni del Conte, avrebbero perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada.

Avrebbero quindi cercato di dileguarsi a piedi, ma a quel punto sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri, anche con l'intervento di un poliziotto libero dal servizio che si trovava in quel momento sul posto.