Furto al centro commerciale: nella borsa vestiti per 800 euro, bloccata donna

Fa shopping al centro commerciale, ma senza pagare. E approfittando della folla, cerca di allontanarsi portando via con sè nella borsa capi di abbigliamento per 800 euro. I movimenti della donna - una 36enne rumena - non sono però sfuggiti al personale addetto alla vigilanza nel negozio in cui aveva consumato il furto. Sono stati quindi allertati i carabinieri, che hanno fermato la donna trovandola in possesso di numerosi capi con i dispositivi antitaccheggio manomessi. La 36enne è stata condotta in carcere.