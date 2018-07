Ruba moto in pieno centro, fugge ma si schianta contro un'auto in transito: preso

Aveva appena messo in moto un ciclomotore regolarmente parcheggiato sul marciapiede, tra corso Sonnino e via Abbrescia, quando si è imbattuto in un equipaggio di agenti motociclisti della polizia locale. La reazione dell'uomo, che ha accelerato bruscamente, ha insospettito i vigili che, raggiungendolo e affiancandolo gli hanno intimato l'alt.

Per tutta risposta, invece, il conducente si è lanciato in una spericolata fuga, lanciandosi ad elevata velocità per le vie del centro murattiano, imboccando alcune vie contro mano facendo slalom tra le auto di transito. Inseguito dagli agenti, il fuggitivo ha però terminato la propria corsa all'incrocio tra via Dante e Via Cairoli, impattando contro un veicolo che percorreva via Cairoli nel giusto senso di marcia.

Dopo l'urto il soggetto, un 40enne barese con precedenti, ha abbandonato il ciclomotore nel tentativo di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo una colluttazione con gli agenti, uno dei quali ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Il soggetto è stato arrestato e dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti all’interno di un borsello oggetti da scasso, sequestrati.

L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto agli arresti domiciliari ed accompagnato presso il proprio domicilio, mentre il ciclomotore restituito al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia di furto. Oggi il processo per direttissima.