Le rubano il pc in casa, ma il Comune interviene per la piccola Veronica: tablet in regalo per seguire le lezioni scolastiche

I ladri le rubano il pc usato per la teledidattica e il Comune le regala un tablet nuovo di zecca. Termina con il lieto fine la storia di Veronica, la bambina bitontina di 8 anni, nella cui abitazione ignoti si erano introdotti cinque giorni fa. Il furto del device elettronico era stato un duro colpo per la famiglia, già in difficoltà per la crisi legata al Covid. Fortunatamente l'appello fatto al sindaco del comune Barese, Michele Abbaticchio, non si è perso, come spiega lui stesso in un post social: "Il mio Comune, il nostro Comune, non poteva lasciare che Bitonto conoscesse questa vergogna nella memoria di una innocente. Oggi, grazie anche al progetto Polibris che avviamo in tempi non sospetti vincendo un finanziamento regionale importante, abbiamo consegnato un Pc a nome di tutti a Veronica".

E il sorriso della mamma della piccola nella foto postata sui social, mostra che il gesto è stato apprezzato: ora Veronica potrà tornare a seguire le lezioni a distanza come i suoi compagni di classe. "Perché i bambini devono conoscere anche un lato umano di questo Mondo, non solo l'odio ed il rancore che regaliamo a "profusione" ogni giorno - aggiunge il primo cittadino - Perché noi amministratori locali facciamo anche questo: ricostruiamo dove la vita distrugge, anche se ogni giorno potremmo ricominciare daccapo. Anche se, a volte, spiegare perché una scelta viene prima di un'altra o non arriva affatto, può sembrare impossibile".