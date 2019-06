Sfila portafogli dallo zaino di una ragazza in un bar, ladra beccata dalle telecamere

Con estrema destrezza, riuscendo a non farsi notare dalle persone che in quel momento si trovavano a poca distanza, è riuscita a sfilare il portafogli dallo zaino di una ragazza, che si era allontanata di pochi metri per fumare una sigaretta. Ma le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso tutto, consentendo così alla polizia di accertare le sue responsabilità.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in un bar molto frequentato di Monopoli, nelle ore della 'movida' serale. La ragazza si è accorta di essere stata derubata soltanto una volta arrivata alla cassa: così ha lanciato l'allarme. L’acquisizione delle immagini della videosorveglianza effettuata dalla polizia con la collaborazione dei titolari del locale ha consentito di verificare che la responsabile del furto era stata una donna, poi identificata e denunciata: si tratta di una 45enne monopolitana con diversi precedenti penali.