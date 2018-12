Furto notturno nella scuola 'Marconi' di Casamassima: rubati tablet e una decina di pc

Furto, nella notte tra venerdì e sabato, nella scuola elementare 'Marconi' di Casamassima: ignoti sono entrati nell'istituto e hanno portato via, secondo le prime informazioni, almeno 11 computer e diversi tablet. L'episodio è al vaglio dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Un furto con modalità simili è avvenuto nei mesi scorsi in un altra scuola della cittadina barese, la 'Dante Alighieri', con decine di dispositivi elettronici portati via.