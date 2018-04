Ruba uno smartphone in via Sparano, rincorso e bloccato dalla vittima: in manette 39enne

Sfila lo smartphone dalla tasca di una donna che passeggia in via Sparano, ma viene rincorso e bloccato dalla stessa vittima e da un suo familiare, per poi finire in manette.

E' accaduto l'altra sera intorno alle 20,30 nella via del centro cittadino. La scena non è sfuggita a due carabinieri liberi dal servizio che sono così intervenuti in aiuto della vittima, bloccando il fuggitivo e chiedendo l'intervento di una pattuglia del Nucleo radiomobile. Così l'uomo, un 39enne georgiano, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Nel tentativo di divincolarsi dalla donna, le ha provocato contusioni ad un polso.

Il telefono cellulare, del valore di circa 200 euro, è stato recuperato e restituito alla vittima. Per il 39enne si sono invece aperte le porte della Casa Circondariale di Bari in attesa di giudizio.