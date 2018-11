"Acquisizione della Fc Bari senza raggiri", la Procura chiede archiviazione per Cosmo Giancaspro

L’acquisizione della FC Bari 1908 da parte di Cosmo Giancaspro non fu frutto di raggiri penalmente rilevanti ai danni dell’ex socio Gianluca Paparesta. Lo afferma la Procura di Bari che ha chiesto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell'ex patron biancorosso accusato di usura, estorsione, truffa e falso. L'inchiesta della Gdf, coordinata dal pm Bruna Manganelli, sono partite nel novembre 2016 dopo la denuncia fatta da Paparesta nei confronti di Giancaspro, di alcuni funzionari della Banca Popolare di Bari, di un notaio e di un avvocato. Per la Procura si tratta di vicende che non hanno rilievo penale. Per il pm si tratta di una "questione societaria e civilistica che merita approfondimento nelle sedi competenti». Paparesta, assistito dall’avvocato Nicola Quaranta, sta valutando se opporsi all’archiviazione.

Per la magistratura barese "i rapporti tra Paparesta e Giancaspro si erano notevolmente deteriorati, ma ciò - scrive il pm - non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di raggiri penalmente rilevanti". Le condotte denunciate da Paparesta riguardano il periodo compreso tra dicembre 2015 e giugno 2016, da quando cioè Giancaspro entrò nella società con l'acquisto del primo 5% di quote, fino all’aumento di capitale di sei mesi più tardi che lo portò ad essere nominato amministratore unico della società calcistica. Dopo l'estromissione di Paparesta, Giancaspro ha tenuto in piedi l'attività per altri due anni, fino all’avvio di una procedura fallimentare su richiesta della Procura di Bari a causa dei debiti accumulati, a seguito della quale Giancaspro ha perso il titolo sportivo, poi assegnato a Luigi De Laurentiis, nuovo presidente del Bari (ora Ssc), iscritto al campionato di serie D.