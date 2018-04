Spostata l'area gioco nel giardino Triggiani di San Girolamo: "Quasi pronte le nuove giostrine"

Lavori quasi completati nel giardino 'Triggiani' di San Girolamo dove sono in corso di completamento le operazioni di montaggio della nuova area ludica, spostata più a ridosso della strada: la vecchia collocazione, infatti, più vicina ad alcune abitazioni, non piaceva a molti residenti poichè di sera, spesso, c'era chi si intratteneva tra urla e schiamazzi. Oltre allo spostamento, sono stati collocati nuovi giochi, accessibili anche a bimbi con disabilità, assieme alla posa di una nuova pavimentazione antitrauma. Gli arredi del giardino, tra cui sedie, tavolini e gazebo, saranno presto collocati in piazzetta Perosi, luogo di ritrovo per gli anziani.

“Grazie all’accordo quadro in essere - sottolinea l'assessore Giuseppe Galasso - stiamo realizzando moltissimi interventi di manutenzione, sostituzione e ripristino di giochi e piccoli arredi nei giardini e negli spazi pubblici della città. Questa modalità operativa è stata scelta proprio per avere un unico interlocutore in grado di intervenire all’occorrenza per ripristinare la piena funzionalità in tempi rapidi. In passato questo tipo di interventi erano a carico in parte della Bari Multiservizi e in parte di ditte esterne incaricate, in quanto la sola Multiservizi non possiede i materiali, le attrezzature o il know how necessari per procedere alla manutenzione, riparazione o sostituzione delle strutture ludiche e degli arredi più grandi, che richiedono lavorazioni più complesse e specifiche. È questa la motivazione che ci ha spinto a fare una scelta ben precisa che è quella di individuare attraverso una gara pubblica un unico soggetto incaricato, che abbia i mezzi, le attrezzature e le competenze necessarie a garantire interventi in tempi rapidi in tutta la città”.