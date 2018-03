Pronto il giardino in via Carrante, la proposta del sindaco via Facebook: "Lo apriamo per Pasqua?"

"Che ne dite di aprirlo durante le feste di Pasqua?" "sperando "che il meteo non ci faccia scherzi questa volta": il sindaco Antonio Decaro, su Facebook, ha postato le foto del rinnovato giardino di via Carrante a Poggiofranco, i cui lavori sono praticamente conclusi. Lo spazio verde potrà contare su percorsi fitness, aree per cani e giochi per bambini, tra qui una zona dedicata ai passatempi del passato come la campana e le bocce. L'area sarà restituita alla cittadinanza proprio nei prossimi giorni, meteo permettendo, cercando di evitare quanto accaduto due settimane fa quando neve e maltempo hanno funestato le aperture del parco di via Troisi a Japigia e dei giardini d'Aragona accanto al Castello.