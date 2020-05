La protesta dei 'gilet arancioni' in piazza Prefettura a Bari : "Il governo deve andare a casa"

Si è svolta in piazza Libertà, a due passi da Prefettura e Comune, la protesta dei 'gilet arancioni' contro il governo e le situazione legata alla pandemia covid con le misure di lockdown che hanno 'chiuso' il Paese per alcuni mesi. La manifestazione ha visto la presenza dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, 'leader' della protesta, che ha fortemente criticato il premier Giuseppe Conte, chiedendo le sue dimissioni.

In piazza centinaia di persone con gilet arancioni, bandiere tricolori e strischioni in cui si chiede lo stop alle restrizioni covid-19. La giornata barese segue quella di Milano dove ieri i manifestanti si sono 'assembrati' in piazza Duomo, non senza polemiche per i toni adottati e la mancanza di distanziamento sociale tra i manifestanti.

(Foto Alessandro Baldassarre - Gruppo Fb Gilet Arancioni Puglia)