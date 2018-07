Camminava in piazza Garibaldi armato di coltello: bloccato dalla Polizia e denunciato

Si aggirava in piazza Garibaldi armato di un grosso coltello ed è stato quini denunciato: intervento della Polizia, ieri pomeriggio, nel giardino del quartiere Libertà, a seguito di una segnalazione riguardante un uomo con una lama nell'area verde. Prontamente individuato, è stato bloccato all’altezza della vicina via Crispi e denunciato in stato di libertà; il coltello è stato quindi sequestrato.