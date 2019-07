Torna libero l'ex giudice Bellomo, ma stop a insegnamento per un anno

Torna libero l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame che ha revocato i domiciliari sostituendo però la misura cautelare con il divieto di insegnare per un anno. Le motivazioni dei giudici si conosceranno tra 45 giorni.

Bellomo era ai domiciliari dal 9 luglio scorso, accusato di maltrattamenti su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura, ed estorsione nei confronti di un'altra ex allieva.

Il Riesame, accogliendo in parte le richieste della difesa, ha riqualificato i reati da maltrattamenti in tentata violenza privata aggravata e stalking, e da estorsione in violenza privata. I domiciliari sono stati quindi sostituiti dal "divieto temporaneo, per la durata di dodici mesi, di esercitare attività imprenditoriali o professionali di direzione scientifica e docenza, interdicendogli in tutto le attività ad esse inerenti".