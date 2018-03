Scritte e disegni volgari sul portone d'ingresso: blitz vandalico notturno nella sede del Socrate

Scritte e disegni volgari, con riferimenti anche politici di matrice fascista. E' l'amara sorpresa che hanno trovato questa mattina all'arrivo a scuola gli studenti del liceo classico Socrate di Bari. A denunciarlo sono stati gli stessi studenti dell'istituto attraverso la pagina Facebook del collettivo Socrate:

Qualcuno stanotte si è introdotto nel cortile della scuola per scrivere sui muri intimidazioni e insulti, rivolti a tutte e tutti noi.

Tra le frasi usate con intento offensivo ci sarebbero anche "comunista", "amiamo i fascisti", oltre a sfottò ("Pulite questo"), impressi con la vernice spray su vetri e muri dell'ingresso dell'edificio in via San Tommaso D'Aquino. Gli studenti puntano il dito contro persone esterne alla scuola: "Siamo sicuri - scrivono - che non sia stato nessuno studente della nostra scuola a vandalizzare un luogo di formazione che viviamo quotidianamente; abbiamo coltivato negli anni un percorso di partecipazione e analisi con il collettivo, trasmettendo l'amore per la scuola pubblica e i valori di rispetto, antirazzismo e antisessismo che vivono nelle classi e nelle assemblee".

Portone ripulito nella mattinata

Nella mattinata è stato ripulito l'ingresso, come racconta uno degli studenti. "Hanno ritinteggiato le pareti e usato l'acetone per eliminare le scritte" spiega a BariToday. Tutto è tornato come prima, quindi, rimane solo l'incognita su chi possa aver escogitato l'atto vandalico. Nel cortile interno del Socrate, infatti, non ci sono telecamere puntate sull'ingresso. "E anche se così fosse - conclude lo studente - sicuramente chi ha agito lo ha fatto con il volto coperto e per di più di notte. Difficile capire chi sia stato, noi stessi non ne abbiamo idea".