Pioggia e temporali sul Barese, torna il maltempo: forte grandinata a Ruvo di Puglia

Dopo numerose giornate di caldo e cielo sereno, pioggia e maltempo hanno colpito numerosi centri della provincia di Bari e della zona murgiana. Fitta grandinata a Ruvo Di Puglia, dove strade e campi sono stati 'imbiancati' di pepite di ghiaccio. Acquazzoni anche nell'hinterland barese e in altre località come Gioia del Colle e altri centri dell'interno. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida fino alle 20 per temporali e rovesci sulla Puglia centrale. Da domani tornerà il sereno, con temperature massime vicine ai 34 gradi.

Immagine 'Meteopuglia in foto Fb'