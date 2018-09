Pneumatici, eternit e rifiuti ospedalieri: sequestrata discarica abusiva a Gravina

Un terreno agricolo di oltre 20mila metri quadri trasformato in discarica per rifiuti speciali e pericolosi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari (Comando per la Tutela Ambientale), al termine di un monitoraggio del territorio a Gravina.

Nel fondo erano stati sversati abusivamente rifiuti di vario tipo, costituti da pneumatici in disuso, coperture in eternit, bitume, guaine impermeabilizzanti in parte incendiate, barattoli e fusti in parti intrisi di olio, rifiuti ospedalieri. I militari hanno constatato inoltre una variazione della morfologia del territorio.

Il proprietario dell'area è stato denunciato allo Procura della Repubblica per la realizzazione di una discarica abusiva alta due metri di rifiuti speciali, con conseguente pericolo per la salute ed l'incolumità pubbliche.