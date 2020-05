Pezzi di auto rubate nel casolare di campagna: ricambi, parti di carrozzeria e documenti recuperati dai carabinieri

Il casolare di campagna in località Mellitto, a Grumo, trasformato in deposito per i pezzi di auto rubate. In seguito alla scoperta dei carabinieri, due uomini, padre e figlio di 54 e 24 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di ricettazione in concorso.

Nell'immobile rurale i militari hanno recuperato numerose parti di carrozzeria e meccaniche appartenenti in origine a tre autovetture: un'Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, una Fiat 500 L e una Mercedes Classe B di colore bianco. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire al momento alla sola Alfa Romeo, risultata rubata a Toritto lo scorso 3 gennaio. Un’autovettura è stata invece rinvenuta integra, uan Fiat 500 Abarth, rubata sempre a Toritto nel marzo 2019 e riconsegnata al legittimo proprietario.

Documenti e materiale vario sono stati recuperati e sottoposti a sequestro. Si tratta prevalentemente di carte e oggetti che si trovavano a bordo dei veicoli rubati e che verranno riconsegnati ai proprietari. Le indagini proseguono da parte dei Carabinieri.