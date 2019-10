Pronta la stazione ferroviaria del Villaggio del Lavoratore: collaudi in corso, a dicembre l'inaugurazione

Ancora pochi mesi e Bari avrà una nuova stazione ferroviaria nel quartiere Stanic. A confermarlo è il sindaco Antonio Decaro, con un post sui social. A dicembre, come ricorda il primo cittadino, sarà inaugurata la Stazione ferroviaria del Villaggio del Lavoratore. I lavori di RFI - Rete Ferroviaria Italiano sono terminati, e al momento sono in corso i collaudi, che termineranno appunto nell'ultimo mese dell'anno.

"Presto sia i residenti che i pendolari potranno rispettivamente lasciare l'auto a casa o nel parcheggio di scambio e raggiungere il centro cittadino in pochi minuti - spiega il sindaco - Per anni abbiamo visto i treni passare dai nostri quartieri senza poterci salire, ora una fermata alla volta, potremo muoverci più velocemente in città, senza utilizzare le auto".