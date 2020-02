Abbandonava in campagna rifiuti vegetali che poi venivano bruciati: nei guai imprenditore

A fare luce sull'abbandono di rifiuti vegetali - poi bruciati - nell'agro di Ruvo, è stato un pezzo di 'paraschizzi' posteriore di un'auto. I militari della Stazione carabinieri Parco di Ruvo li hanno trovati durante un sopralluogo nella località 'Fontanelle', in cui erano stati segnalati diversi incendi di foglie fresce di ulivo. Il pezzo di paraschizzi apparteneva al veicolo utilizzato per trasportare i rifiuti, rinvenuto all'interno di una nota cooperativa locale di trasformazione di olive. Si è poi scoperta la totale estraneità ai fatti del proprietario del terreno.

Il proprietario, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, ha ammesso ai militari di aver scaricato i materiali di scarto vegetale nel terreno, ma non di averli successivamente bruciati. L'uomo è stato quindi denunciato per il reato di abbandono rifiuti, essendo il fogliame "rifiuto illecitamente abbandonato e smaltito, e non sottoprodotto avviato al riutilizzo" spiegano dalla Forestale. Sono poi scattati i sigilli anche ai 1,5 ettari di terreno in cui si consumavano i roghi e l'auto usata per il trasporto. Si cerca ora il responsabile degli incendi.

