Ristorante Ancora a Palese devastato da un rogo, il Comune: "Noi non ci arrendiamo. L'obiettivo è riaprirlo"

“Noi non ci arrendiamo e se l’imprenditore che aveva presentato regolare istanza dovesse venir meno, riapriremo la procedura e cercheremo nuovi soggetti interessati": l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone, è intervenuta al termine del sopralluogo nell'ex ristorante Ancora di Palese, distrutto il 9 giugno scorso da un incendio doloso. La struttura era oggetto di una proposta per la gestione da parte di un privato, con l'obiettivo di riaprire il locale. Il tutto è' stato bloccato dal rogo. Stamane l'assessore e una delegazione del Comune ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato della struttura.

"L’imprenditore che ha potuto verificare lo stato dei luoghi spiega Palone - comunicherà nei prossimi giorni le sue intenzioni circa la proposta presentata a suo tempo.Non può essere un incendio a fermare lo sviluppo di una città, e arrendersi vorrebbe dire essere complici di chi ha colpito questo immobile e l’intero territorio di Palese. Stiamo valutando la possibilità di rimodulare i criteri di affidamento e offrire soluzioni più vantaggiose per il contratto di concessione ma crediamo che questa struttura debba tornare a vivere” conclude l'assessore.