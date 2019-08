Ancora incendi nelle campagne a sud della città: rifiuti in fiamme nella notte a San Giorgio

Un nuovo incendio si è sviluppato ieri sera nelle campagne a sud del capoluogo. A segnalare intorno alle 20.30 il rogo di rifiuti in Lama San Giorgio sono stati i Rangers Puglia, riprendendo le fiamme nel video che postiamo sotto. Subito è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto per spegnere l'incendio e impedire che si propagasse anche nelle aree verdi circostanti.

Non è il primo episodio segnalato ieri: già nella mattinata una grossa colonna di fumo nero si era innalzata al cielo, segnalata sui social nei gruppi Facebook, in zona Carbonara. Diversi residenti avevano poi segnalato "l'aria irrespirabile" in zona, sicuramente esito di un altro cumulo di rifiuti dati alle fiamme da ignoti.